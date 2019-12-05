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    06.12.2019 - 00:00 |

    Menemenspor’da hedef Play Off

    Menemenspor’da hedef Play Off

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta Boluspor’ladeplasmanda 2-2 berabere kalıp yenilmezlik serisini 7 maça taşımasına rağmen Play Off hattından çıkan Ekol Göz Menemenspor, en önemli rakiplerinden Keçiörengücü’nü gözüne kestirdi.Teknik Direktör Cenk Laleci, camiada beklentilerin yükseldiğini belirterek, “Takım olarak hepimiz bizlere güvenenleri mahcup etmemek adına mücadele veriyoruz. Keçiörengücü en ciddi rakiplerimizden. Evimizdeki son 2 maçı kazandık. Taraftarımızın desteği ile yine 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp yeniden Play Off hattına yerleşmek” dedi.

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