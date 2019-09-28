28.09.2019 - 02:48 |
Menemenspor’da Laleci umutlu
Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde çıktığı ilk maçta Kırşehir BLD’yi 2-1 yenerek moral bulan Ekol Göz Menemenspor’da gözler Osmanlıspor maçına çevrildi.
Rakibini yarın İlçe Stadı’nda konuk edecek olan sarı lacivertlilerde Laleci, “Yeni bir sayfa açacağız. Bu sezon ilk kez evimizde resmi maç oynadık. Osmanlıspor ile de İlçe Stadı’nda karşılaşacağız. Tüm futbolcularım formayı kapmak için canla başla çalışıyor. Rekabet başarıyı getirecektir. Osmanlıspor’a saygı duyuyoruz ancak bizim galibiyetten başka düşüncemiz yok” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.