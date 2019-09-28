Menemenspor’da Laleci umutlu

Rakibini yarın İlçe Stadı’nda konuk edecek olan sarı lacivertlilerde Laleci, “Yeni bir sayfa açacağız. Bu sezon ilk kez evimizde resmi maç oynadık. Osmanlıspor ile de İlçe Stadı’nda karşılaşacağız. Tüm futbolcularım formayı kapmak için canla başla çalışıyor. Rekabet başarıyı getirecektir. Osmanlıspor’a saygı duyuyoruz ancak bizim galibiyetten başka düşüncemiz yok” dedi.