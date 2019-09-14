Menemenspor’da parola hücum

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Sportif Direktör Cenk Laleci, güçlü bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi. Göze hoş gelen bir oyun ve hücuma yönelik bir futbol anlayışıyla mücadele etmek istediklerini ifade eden Laleci, “Tadilat nedeniyle İlçe Stadı’nda rakibimizi ağırlayamayacağız. Ancak nerede olursa olsun kazanmak için mücadele eden bir ekibiz. Taraftar desteğini alacağımıza inanıyorum.

Akhisarspor karşısında tek düşüncemiz galibiyet. Hücum gücümüze güveniyoruz. Elbette savunma güvenliğini de arka planda bırakamayız. İstediğimizi alacağız” dedi.