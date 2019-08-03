03.08.2019 - 03:19
Menemenspor’da takviyeler sürüyor
Menemenspor, Nijerya’nın Plateau United FC kulübünde görev yapan genç forvet Sikiru Olatunbosun’u takibe aldı.
Oyuncu hakkında araştırmalarını sürdüren kurmayların, Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu’nun onay vermesi durumunda futbolcuyu kadroya dahil edeceği öğrenildi. İzmir ekibinin İstanbulsporlu Halil İbrahim’le de sözleşme imzaladığı öğrenildi. Menemenspor dış transferde kaleci Gentian Selmani, Jasmin Trtovac, Can Sıkılmaz, Ali Keten, Abdelaye Diakite, Henry Austine Onoka, Mauhammed Ali Doğan, Fatih Cerlek ve Sangare’yi kadrosuna katmıştı.
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