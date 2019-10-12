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    HaberlerEgeMenemenspor’dan golcülere özel ilgi
    12.10.2019 - 00:11 |

    Menemenspor’dan golcülere özel ilgi

    Menemenspor’dan golcülere özel ilgi

    Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci forvetlerle yakından ilgilendiğini belirtti, “Gelecek hafta evimizde oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Forvetlerimizden patlama bekliyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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