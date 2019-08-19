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    HaberlerEgeMenemenspor’dan Murat’a tam not
    19.08.2019 - 07:50

    Menemenspor’dan Murat’a tam not

    Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig’in açılış maçında Giresunspor’u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor’da genç oyuncu Murat Elkatmış performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Menemenspor’dan Murat’a tam not

    Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig’in açılış maçında Giresunspor’u deplasmanda 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor’da genç oyuncu Murat Elkatmış performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertli kulübün altyapısında yetişip geçen sezon profesyonel yapılan 18 yaşındaki sol kanat, tekniği ve süratiyle maça damga vuran isimlerden biri oldu. U19 Milli Takım Teknik Direktörü Ahmet Ceyhan, maçın ardından Menemenspor teknik ekibini arayıp Murat Elkatmış’ı çok beğendiğini dile getirdi. Ceyhan’ın Murat’ı milli takıma davet edeceğini söylediği öğrenilirken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun da genç oyuncunun Türk futbolunda önemli yerlere geleceğini ifade ettiği vurgulandı. Sportif Direktör Cenk Laleci ise altyapıya çok fazla değer verdiklerini söyledi.

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