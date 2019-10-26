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    HaberlerEgeMenteşe Otogarı’na bağlantı yolu
    26.10.2019 - 01:39 |

    Menteşe Otogarı’na bağlantı yolu

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yapılan otogara yeni bağlantı yolu yapımına başladı.

    Menteşe Otogarı’na bağlantı yolu

    İzmir-Aydın-Muğla Çevreyolu üzerine yapımına başlanan alternatif yol ile araç trafiğinin azaltılmayı amaçladıklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Otobüsler çevre yolunda bulunan kavşağa gelmeden bağlantı yolundan otogara giriş yapabilecek” dedi.

    Menteşe Otogarı’na bağlantı yolu

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