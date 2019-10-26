26.10.2019 - 01:39 |
Menteşe Otogarı’na bağlantı yolu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde yapılan otogara yeni bağlantı yolu yapımına başladı.
İzmir-Aydın-Muğla Çevreyolu üzerine yapımına başlanan alternatif yol ile araç trafiğinin azaltılmayı amaçladıklarını belirten Başkan Osman Gürün, “Otobüsler çevre yolunda bulunan kavşağa gelmeden bağlantı yolundan otogara giriş yapabilecek” dedi.
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