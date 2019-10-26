Mera Projesi tam gaz devam ediyor

Hayvancılığa katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Tuncel, “Atburgazı’nda mera alanında planlama ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Burunköy’de önümüzdeki yıl mera alanı çalışmaları hızlanacak. Yine Yeniköy Mahallesi’nde mera alanının temizlik çalışmaları yapıldı” dedi.