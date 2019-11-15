15.11.2019 - 02:04 |
Merhum başkan kabri başında anıldı
Çiğli Belediyesi’nin on yıl önce vefat eden Belediye Başkanı Ensari Bulut, Doğançay Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.
Duygusal anların yaşandığı törende, Bulut’un kabri, karanfillerle donatıldı. Başkan Vekili Ali Rıza Koçer, “Çiğli’nin gelişimine, demokrat ve çağdaş bir kişi olarak katkıda bulundu” dedi.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.