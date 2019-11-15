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    HaberlerEge HaberleriMerhum başkan kabri başında anıldı
    15.11.2019 - 02:04 |

    Merhum başkan kabri başında anıldı

    Çiğli Belediyesi’nin on yıl önce vefat eden Belediye Başkanı Ensari Bulut, Doğançay Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

    Merhum başkan kabri başında anıldı

    Duygusal anların yaşandığı törende, Bulut’un kabri, karanfillerle donatıldı. Başkan Vekili Ali Rıza Koçer, “Çiğli’nin gelişimine, demokrat ve çağdaş bir kişi olarak katkıda bulundu” dedi.

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