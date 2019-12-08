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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi Basket durdurulamıyor
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    08.12.2019 - 00:01 |

    Merkezefendi Basket durdurulamıyor

    TBL 10. haftasında Anadolu Basket'e konuk olan Merkezefendi Belediyesi Basket savunma dozu düşük karşılaşmada ikinci yarı öne geçerek karşılaşmadan 112-91 galibiyetle ayrıldı.

    Merkezefendi Basket durdurulamıyor

    Soner Şentürk triple double yaparken Denizli ekibi yüzde 59 (16/27) ile üçlük kullandı. Son periyodda Anadolu Basket'ten Berent Kavaklıoğlu iki teknik faulle oyundan atıldı.

    Öne çıkanlar

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol: Jerome Jordan 22 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Erkin Şenel 20 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, 2 asist, Soner Şentürk 15 sayı (3/4 üçlük), 10 ribaund, 12 asist, Gökhan Yazıcıoğlu 13 sayı (1/1 üç sayı), 4 ribaund, 2 asist, Barış Çağan Özkan 11 sayı (2/2 üçlük), 8 asist, 1 ribaund, Deniz Can Çevik 13 sayı (3/7 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Ümit Sonkol 16 sayı (4/8 üçlük), 4 ribaund, 3 asist

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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