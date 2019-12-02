Merkezefendi Basket lideri ağırlıyor

TBL liginde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, bugün saat 19.00’da kendi sahasında PAÜ Arena’da lig lideri Lokman Hekim Fethiye BLD’yi ağırlayacak. Son olarak Akhisar maçında sakatlanan Ukraynalı Mishula’nın büyük ihtimalle zorlu maçta oynayamayacağı öğrenildi.