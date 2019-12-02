03.12.2019 - 00:00 |
Merkezefendi Basket lideri ağırlıyor
TBL liginde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, bugün saat 19.00’da kendi sahasında PAÜ Arena’da lig lideri Lokman Hekim Fethiye BLD’yi ağırlayacak. Son olarak Akhisar maçında sakatlanan Ukraynalı Mishula’nın büyük ihtimalle zorlu maçta oynayamayacağı öğrenildi.
Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.