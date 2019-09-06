06.09.2019 - 02:00
Merkezefendi basketbolda iddialı
Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Başantrenörü Şahin Ateşdağlı yeni sezon öncesi iddialı konuştu.
‘Biz hazırız’
Ateşdağlı, “Bu senede Samsun’la başlıyoruz. Geçen yıl gibi güzel bir sezon geçiririz. Bu yılki hedefimiz öncelikle evimizde maç kaybetmemek. Daha sonra da çıkabildiğimiz en yüksek yerde bu ligi tamamlayabilmek” dedi.
Seyirci desteğinin önemine de vurgu yapan Ateşdağlı, “Denizli basketbolu seven bir şehir. Daha önceki yıllarda da bu böyleydi. Seyir zevki yüksek maçlar olacak. Biz de burada kendi evimizde kazanarak seyircilerimize oldukça güzel bir basketbol maçları izlettirmek hedefindeyiz. Güzel bir sezon geçirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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