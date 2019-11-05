Merkezefendi Basket’e NBA’den takviye

Merkezefendi Basket, iddialı bir hamle yaptı. Daha önce kariyerinde NBA'de New York Knicks ve New Jersey Nets formalarını da giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan’la anlaşan Denizli Basket, pota altına takviyede bulundu. Slovenya, Filipinler, Çin, İtalya ve İspanya deneyimi de bulunan, 2.13 boyundaki Jordan, geçen sezonu Andorra ve Breogan takımlarında 42 maçta 8,05 sayı 3,69 ribaunt ortalamalarıyla geçirmişti.