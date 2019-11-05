05.11.2019 - 01:30 |
Merkezefendi Basket’e NBA’den takviye
Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’na bir takviye daha gerçekleştirildi. Kariyerinde NBA’de bulunan 2.13 boyundaki Jaremo Jordan takıma bugün katılacak.
Merkezefendi Basket, iddialı bir hamle yaptı. Daha önce kariyerinde NBA'de New York Knicks ve New Jersey Nets formalarını da giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan’la anlaşan Denizli Basket, pota altına takviyede bulundu. Slovenya, Filipinler, Çin, İtalya ve İspanya deneyimi de bulunan, 2.13 boyundaki Jordan, geçen sezonu Andorra ve Breogan takımlarında 42 maçta 8,05 sayı 3,69 ribaunt ortalamalarıyla geçirmişti.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.