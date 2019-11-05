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    HaberlerEgeMerkezefendi Basket’e NBA’den takviye
    05.11.2019 - 01:30 |

    Merkezefendi Basket’e NBA’den takviye

    Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’na bir takviye daha gerçekleştirildi. Kariyerinde NBA’de bulunan 2.13 boyundaki Jaremo Jordan takıma bugün katılacak.

    Merkezefendi Basket’e NBA’den takviye

    Merkezefendi Basket, iddialı bir hamle yaptı. Daha önce kariyerinde NBA'de New York Knicks ve New Jersey Nets formalarını da giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan’la anlaşan Denizli Basket, pota altına takviyede bulundu. Slovenya, Filipinler, Çin, İtalya ve İspanya deneyimi de bulunan, 2.13 boyundaki Jordan, geçen sezonu Andorra ve Breogan takımlarında 42 maçta 8,05 sayı 3,69 ribaunt ortalamalarıyla geçirmişti.

     

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