Merkezefendi Basket’e süper takviye

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Teksüt Bandırma’da oynayan Erkin Şenel, bundan sonra Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı için ter dökecek. Sezona iyi bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, Süper Lig ekibinden bir takviye yaptı. 17 Ocak 1999 doğumlu ve 1.91 boyundaki 2 numaralı oyuncu bu sezon Merkezefendi Basket’in başarısı için parkede ter dökecek. Kariyerinde 80’e yakın milli takım formasını giyen Erkin Şenel, yeni takımında başarılı olmak için geldiğini söyledi. Şenel, “Bu sezon lige süper lig ekiplerinden Teksüt Bandırma’da başladım. Artık tüm gücümle Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’nın şampiyon olması için çaba göstereceğim. Bana bu formayı layık gören başkanıma, hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.