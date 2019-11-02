BİST98.463-0,01EURO6,390,19USD5,720,08ALTIN278,090,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Merkezefendi Basket’e süper takviye
    02.11.2019 - 02:16 |

    Merkezefendi Basket’e süper takviye

    TBL ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’na bir transfer daha gerçekleştirdi.

    Merkezefendi Basket’e süper takviye

    Son olarak Süper Lig ekiplerinden Teksüt Bandırma’da oynayan Erkin Şenel, bundan sonra Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı için ter dökecek. Sezona iyi bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, Süper Lig ekibinden bir takviye yaptı. 17 Ocak 1999 doğumlu ve 1.91 boyundaki 2 numaralı oyuncu bu sezon Merkezefendi Basket’in başarısı için parkede ter dökecek. Kariyerinde 80’e yakın milli takım formasını giyen Erkin Şenel, yeni takımında başarılı olmak için geldiğini söyledi. Şenel, “Bu sezon lige süper lig ekiplerinden Teksüt Bandırma’da başladım. Artık tüm gücümle Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’nın şampiyon olması için çaba göstereceğim. Bana bu formayı layık gören başkanıma, hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

    Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.
    daha fazla video için
    Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 232 düzensiz göçmen yakalandı

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sağanak vurdu! Ulaşıma kapandı

    Sıradaki Haber