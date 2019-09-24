24.09.2019 - 00:20 |
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten iyi prova
Denizli’de düzenlenen Angel’s Park Turnuvası’nda ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor’u mağlup ederek şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket tarafından Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, son maçta ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Denizli Basket, şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.