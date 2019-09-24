Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten iyi prova

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket tarafından Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, son maçta ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Denizli Basket, şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu.