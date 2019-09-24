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    HaberlerEgeMerkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten iyi prova
    24.09.2019 - 00:20 |

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten iyi prova

    Denizli’de düzenlenen Angel’s Park Turnuvası’nda ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor’u mağlup ederek şampiyon oldu.

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’ten iyi prova

    Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket tarafından Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, son maçta ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Denizli Basket, şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu.

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