Merkezefendi Denizli Basket kupaya hazır

D Grubunda yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı, Federasyon Kupası’ndaki ilk maçını 30 Eylül Pazartesi günü Gemlik Basketbol ile oynayacak. Kupadaki ikinci maçta ise takımımız 1 Ekim Salı günü Bandırma Kırmızı ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçına 2 Ekim Çarşamba günü Yalovaspor karşısında çıkacak olan takımımızda eksik oyuncu bulunmuyor. Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı Kulüp Başkanı Veli Deveciler, lig öncesi hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Deveciler, “Takımımızın göstermiş olduğu performansla ilk turnuvada şampiyonluğu kazandık. Şimdi de sırada Federasyon Kupası maçları var. Takımımız sezon öncesi bir kez daha kendini test edecek” dedi.