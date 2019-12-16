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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi Petkim’i devirdi
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    16.12.2019 - 07:50 |

    Merkezefendi Petkim’i devirdi

    Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Petkimspor’u 82-73 yendi.

    Merkezefendi Petkim’i devirdi

    Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Petkimspor’u 82-73 yendi. Bu sonuçla Denizli ekibi 11. haftada altıncı galibiyetini aldı. Merkezefendi galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, Petkim’in 5 maçlık serisi de son buldu. Geçirdiği sakatlıktan sonra tam düzelemeden oynadığı Anadolu Basket maçında katkı veremeyen Oleksandr Mishula, Petkim karşısında takımının kazanmasına rol aldı.

    Derin nefes aldılar

    Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Jerome Jordan 12 sayı, 7 ribaund, 5 asist, Barış Çağan Özkan 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist, Oleksandr Mishula 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Ümit Sonkol 11 sayı, 11 ribaund, 5 asistle oynayarak öne çıkan isimlerden oldu. Petkimspor’da ise Patrick Rembert 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Hakan Yapar 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist, Recep Doğrusöz 11 sayı, 3 ribaund, 6 asistle takımına katkı verdi. 82-73’lük skorla evinde lider Petkimspor’u deviren Denizli ekibi, derin bir nefes aldı.

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