Merkezefendi, potada güle oynaya kazandı

Türkiye Basketbol Ligi Erkekler Federasyon Kupası heyecanı Eskişehir’de başladı. D grubunda yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ilk maçında Gemlik Basketbol’u 80-63 mağlup etti. Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı’ndan, Gökhan Yazıcıoğlu 13 sayı, 8 ribaunt. Denizcan Çevik 10 sayı, 2 asist. Mishula 14 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynadı. Öte yandan düzenlenen turnuvada; 1881 Düzce Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Anadolu Basket, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bandırma Kırmızı, Bornova Belediyespor, Final Gençlik, Konyaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye, Mamak Belediyesi, Manisa BŞB, Petkimspor, Samsunspor, Yalovaspor ve Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı mücadele ediyor. Merkezefendi Belediye Basket Takımı, gruptaki ikinci maçını bugün saat 18:00’de Bandırma Kırımızı ile Yenikent Spor Salonu’nda oynayacak. Gruptaki son maçında ise temsilcimiz Yalovaspor ile yarın 20:15’de karşı karşıya gelecek.