03.01.2020 - 00:42 |
Merkezefendi tiyatro kuruyor
Merkezefendi Belediyesi, Kent Tiyatrosu kuracak. 6-12 Ocak günleri arasında oyuncu seçmeleri yapılacak olan tiyatroya, ilçe sınırları içinde ikamet eden, 15-50 yaş arasındaki vatandaşlar başvurabilecek.
Başvuruların Kültür Merkezi’ne yapılabileceğini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm tiyatrosever hemşerilerimi seçmelerimize bekliyorum” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.