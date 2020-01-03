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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi tiyatro kuruyor
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    03.01.2020 - 00:42 |

    Merkezefendi tiyatro kuruyor

    Merkezefendi Belediyesi, Kent Tiyatrosu kuracak. 6-12 Ocak günleri arasında oyuncu seçmeleri yapılacak olan tiyatroya, ilçe sınırları içinde ikamet eden, 15-50 yaş arasındaki vatandaşlar başvurabilecek.

    Merkezefendi tiyatro kuruyor

    Başvuruların Kültür Merkezi’ne yapılabileceğini belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm tiyatrosever hemşerilerimi seçmelerimize bekliyorum” dedi.

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