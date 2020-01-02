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    HaberlerEge Haberleri Merkezefendi, voleybolda zirveyi istiyor
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    02.01.2020 - 07:50 |

    Merkezefendi, voleybolda zirveyi istiyor

    Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kurulan Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Lig grup birincisi olarak finallere katılmaya hak kazandı.

    Merkezefendi, voleybolda zirveyi istiyor

    Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kurulan Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Lig grup birincisi olarak finallere katılmaya hak kazandı. Bölgesel Lig’de oynadığı üç maçı da kazanan Merkezefendi’nin Sultanları, finalleri de kayıpsız geçerek adını bir üst lige yazdırmak istiyor. Gruptan lider olarak çıkan kadın voleybol takımını tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tamamı Denizlili gençlerimizden oluşan ve Denizlimizdeki küçük yaş grubu kızlara umut olan Merkezefendi Belediyesi Kadın Voleybol Takımımız, Bölgesel Lig’de oynadığı üç maçı da kazanarak lider olarak gruptan çıktı. Bir üst ligde yer almak için finallerde de bu başarıyı sağlamamız gerekiyor. Merkezefendi’nin Sultanları, gerekli desteğin sağlanması halinde neler başarabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Bölgesel Lig şampiyonu olan kızlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum” dedi.

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