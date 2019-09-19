Merkezefendi’de değişim başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Denizli programı kapsamında Merkezefendi’ye geldi. Selçukbey Mahallesi’nde, Merkezefendi Belediye Meclisi tarafından haziranda hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın isminin verildiği parkta, ‘Kazım Arslan Anıtı’nı açtı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kazım Arslan, bizim abimizdi. Siyasetin duayeniydi. Dert ortağımızdı. Cumhuriyet sevdalısıydı. Kendisini CHP’ye adamıştı. Maalesef erken yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun” dedi.

Derman belediyeciliği

Doğan, “Merkezefendili hemşerilerimizin teveccühüyle belediyemizi CHP’li yaptık. Ortak akıl şiarıyla çıktığımız yolda muhtarlarımız, STK’larımız ve derneklerimizle birlikte 2020-2024 stratejik planımızı hazırladık. Ayrım yapmaksızın, herkese eşit hizmet vermeye çalışıyorum ama kadın başkan olarak çocukların, kadınların ve dezavantajlı grupların gönlümde yeri ayrı” dedi. Derman belediyecilik anlayışını sürdürmek için yola çıktıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

“Sosyal yardım yönetmeliğimiz gereği, 31 Mart’tan bu yana 521 aileye yardım ettik. 2-5 yaş arasındaki çocuklarımıza, ‘Merkezefendi Halk Sütümüzü’ dağıtmaya başlayacağız. Engelsiz Yaşam Akademimiz’de engelli çocuklarımız için eğitimimiz sürüyor. Yeni dönemde kreşler önemli. Dezavantajlı mahallelerimizden başlamak üzere, birçok kreşi inşa etmek istiyoruz. Sevindik Mahallesi’nde kreş inşaatıyla işe başladık. Denizlimizin gözbebeği ilçelerinden biriyiz. Ekonomik ve sosyal durumumuz üst düzeyde. Yine birçok özel okulun, birçok eğitim kurumunun olduğu bir bölge. 2020 bütçesinde eğitime ayırdığımız pay, çok fazla olacak.”

‘İsraf bizim için önemli’

Başkan Doğan, “En büyük hayallerimden biri, Sevindik ve Sümer mahallesinde yaz konserlerimizi ve enstrüman çalma işlemlerimizi devam ettirmek. Tabii bunun yanında fen işlerimiz burada çok güzel çalışıyor. 25 futbol sahası büyüklüğünde yol yaptık. Belediyeyi 42 milyon borçla aldık. İlk beş ayda 15 milyonunu ödedik” dedi.

‘Vefatıyla şok yaşadım’

Kılıçdaroğlu da, “Kazım Arslan, CHP için değerli bir insandı. Vefatıyla şok yaşadım. Bu parka Kazım Arslan isminin verilmesi, vefa örneği. Bu park, bütün Denizlililerin ortak parkı. Toplum olarak bu tür şeylere ihtiyacımız var” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, anıta karanfil bıraktı. CHP lideri daha sonra Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Çalıştayı’na katıldı. Ardından belediyeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı, Başkan Doğan’a başarı diledi. Ziyaretin sonunda Kılıçdaroğlu’na, Şeniz Doğan tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Sevgi ve hoşgörü çok önemli

KADIN bir belediye başkanı seçtiği için Denizlililere teşekkür eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Toplumumuza gerginlik ve kavga kültürü ekilmek isteniyor. Bunları bir tarafa bırakıp sevgiyi ve hoşgörüyü egemen kılmamız lazım. Belediye Başkanımız sizlere hem düşüncesini hem gelecek açısından neler yapılması gerektiğini hem de bu kısa sürede ne yaptığını sunmaya çalıştı. Denizlili bir kadını belediye başkanı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya gelişimin birinci nedeni buydu” şeklinde konuştu.