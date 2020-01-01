Başkan Şeniz Doğan da, engelli bireylerin coşkusuna ortak oldu. Öğrenciler Başkan Doğan’la pasta kesti, 2020’ye merhaba dedi. Yeni dönemde Engelsiz Yaşam Akademisi ile ilgili birçok projenin olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademisi’nin benim için yeri farklıdır. Burası için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal aktivitelerimizin yanısıra çocuklarımızı hayata da alıştırmak, adapte etmek istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Yeni yılınız kutlu, tüm dilekleriniz gerçek olsun” dedi.