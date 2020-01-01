01.01.2020 - 00:04 |
Merkezefendi’de en güzel kutlama
Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel öğrenciler ve aileleri için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Başkan Şeniz Doğan da, engelli bireylerin coşkusuna ortak oldu. Öğrenciler Başkan Doğan’la pasta kesti, 2020’ye merhaba dedi. Yeni dönemde Engelsiz Yaşam Akademisi ile ilgili birçok projenin olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Engelsiz Yaşam Akademisi’nin benim için yeri farklıdır. Burası için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal aktivitelerimizin yanısıra çocuklarımızı hayata da alıştırmak, adapte etmek istiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Yeni yılınız kutlu, tüm dilekleriniz gerçek olsun” dedi.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.