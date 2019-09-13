Merkezefendi’de kadın çalıştayı

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi Çalıştayı 17 Eylül Salı günü başlıyor. Çalıştayda, liderlik, iş geliştirme ve strateji belirleme eğitimleri Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Ege Bölgesi Temsilcisi Sema Kaya tarafından verilecek. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek çalıştayda ortaya çıkan yol haritası,kooperatifin hangi alanlarda faaliyet göstereceğini belirleyecek. İlçedeki tüm kadınları çalıştaya davet eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kooperatifimizdeki hemşerilerimizin en azından evinin giderlerinin bir kısmının karşılanmasının, çocuklarına harçlık verebilecek olmalarının mutluluğunu yaşatmak istiyoruz. Kadınlar ürettikçe kazanacak, kazandıkça geleceğe umutla bakacak. İlçemizdeki tüm kadın hemşerilerimizi, 17-18-19 Eylül’de yapılacak olan çalıştaya bekliyorum” dedi.