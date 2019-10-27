Merkezefendi’de kursiyerler mutlu

Wayuu kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanat, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşa kendi eşyalarını üretme imkanı sağlıyoruz” dedi. Wayuu kursunun ilgi odağı ise 80 yaşındaki Ümmüş Abdırgan oldu. Dört çocuk, altı torun sahibi Abdırgan, wayuunun kendisine iyi geldiğini söyledi, Başkan Doğan’a kağıttan yapmış olduğu iki adet kuğuyu hediye etti.