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    HaberlerEgeMerkezefendi’de kursiyerler mutlu
    27.10.2019 - 01:41 |

    Merkezefendi’de kursiyerler mutlu

    Merkezefendi Belediyesi’nin el sanatlareı kursunda 150 kadın hünerlerini sergiliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki kurslarda; miyuki, wayuu, rölyef, deri işlemeciliği ve resim eğitimleri veriliyor.

    Merkezefendi’de kursiyerler mutlu

    Wayuu kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanat, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşa kendi eşyalarını üretme imkanı sağlıyoruz” dedi. Wayuu kursunun ilgi odağı ise 80 yaşındaki Ümmüş Abdırgan oldu. Dört çocuk, altı torun sahibi Abdırgan, wayuunun kendisine iyi geldiğini söyledi, Başkan Doğan’a kağıttan yapmış olduğu iki adet kuğuyu hediye etti.

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