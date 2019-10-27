27.10.2019 - 01:41 |
Merkezefendi’de kursiyerler mutlu
Merkezefendi Belediyesi’nin el sanatlareı kursunda 150 kadın hünerlerini sergiliyor. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki kurslarda; miyuki, wayuu, rölyef, deri işlemeciliği ve resim eğitimleri veriliyor.
Wayuu kursunu ziyaret eden Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanat, kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşa kendi eşyalarını üretme imkanı sağlıyoruz” dedi. Wayuu kursunun ilgi odağı ise 80 yaşındaki Ümmüş Abdırgan oldu. Dört çocuk, altı torun sahibi Abdırgan, wayuunun kendisine iyi geldiğini söyledi, Başkan Doğan’a kağıttan yapmış olduğu iki adet kuğuyu hediye etti.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.