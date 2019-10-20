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    HaberlerEgeMerkezefendili gençler Ata’nın huzurunda
    20.10.2019 - 00:23 |

    Merkezefendili gençler Ata’nın huzurunda

    Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde okuyan 11. sınıf öğrencilerini Ankara’ya göndermeye başladı.

    Merkezefendili gençler Ata’nın huzurunda

    ‘Merkezefendili Gençler Atasıyla Buluşuyor’ programı kapsamında ilk olarak İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Denizli Fen Bilimleri Anadolu Lisesi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yola çıktı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, gençlerle Anıtkabir’de bir araya geldi. Mozole’ye Merkezefendi Belediyesi çelengini sunan Başkan Doğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne de duygu ve düşüncelerini yazdı. Başkan Doğan deftere, “Merkezefendili gençlerimizle birlikte Ulu Önderimizin manevi huzurunuza çıkmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin, ilke ve devrimlerinizin daima takipçisi olacağız, daima izinden yürüyeceğiz. İlçemize hukuk ve etik kurallara uygun, aklın ve bilimin önderliğinde hizmet edeceğime söz veriyorum” cümlelerini yazdı. Merkezefendili öğrenciler Anıtkabir programının ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni ziyaret etti. Kafile daha sonra Maden Tetkik ve Arama Müzesi’ni, ardından da Ankapark’ı gezdi.

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