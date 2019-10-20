20.10.2019 - 00:12 |
Merkezefendili Mişula ve Lacy’den asker selamı
Türkiye Basketbol Ligi’nde sezon önü kurdukları iddialı kadro ile dikkatleri üzerine çeken Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligdeki ikinci galibiyetini evinde 1881 Düzce Belediyesi’ni 83-63’lük skorla geçerek aldı.
Maçın bitimiyle oyuncular ‘Asker selamı’ ile taraftarı selamladı. Denizli ekibine bu yıl katılan Ukraynalı Oleksandr Mişula ve Amerikalı DaVonté Lacy’de takım arkdaşlarına uyarak büyük alkış topladı.
Birliktelik mesajı
PAÜ Arena’da oynanan maçı Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Belediye Başkan yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri ve 2500’e yakın sporsever izledi. Maç sonunda galibiyeti ‘Asker selamı’ ile kutlayan Merkezefendili basketbolcular, sosyal medyada da gündem oldu. Ukraynalı Oleksandr Mişula ve Amerikalı DaVonté Lacy’in de selama durması, birliktelik mesajları ile desteklendi.
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