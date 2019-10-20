Merkezefendili Mişula ve Lacy’den asker selamı

Maçın bitimiyle oyuncular ‘Asker selamı’ ile taraftarı selamladı. Denizli ekibine bu yıl katılan Ukraynalı Oleksandr Mişula ve Amerikalı DaVonté Lacy’de takım arkdaşlarına uyarak büyük alkış topladı.



Birliktelik mesajı



PAÜ Arena’da oynanan maçı Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Belediye Başkan yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri ve 2500’e yakın sporsever izledi. Maç sonunda galibiyeti ‘Asker selamı’ ile kutlayan Merkezefendili basketbolcular, sosyal medyada da gündem oldu. Ukraynalı Oleksandr Mişula ve Amerikalı DaVonté Lacy’in de selama durması, birliktelik mesajları ile desteklendi.