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    HaberlerEgeMerkezefendi’nin 2020 bütçesi tamam
    04.10.2019 - 01:30 |

    Merkezefendi’nin 2020 bütçesi tamam

    Merkezefendi Belediyesi ekim ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu gerçekleştirildi.

    Merkezefendi’nin 2020 bütçesi tamam

    Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan meclisin gündeminde, 2020 yılı gider bütçe tasarrufu ter aldı. Bütçe tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarıya göre Merkezefendi Belediyesi’nin 2020 yılı gider bütçesi 200 milyon lira olarak belirlendi.

    2020 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Doğan, “Toplantıya katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 2020 bütçemizin Merkezefendimize, Denizlimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Mecliste görüşülen bir başka madde ise Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı ücret tarifeleri oldu. Buna göre Kültür Merkez ve Nikah Sarayı salon kiralama ücretlerinde yüzde 40 ve üzeri sağlık raporu olan vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere kolaylık sağlandı. Kira bedeli 1 lira olarak belirlendi.

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