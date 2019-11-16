16.11.2019 - 07:50 |
Merkezefendi’nin kızları parkeye indi
Denizli’de kurulan Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalara başladı.
Denizli’de kurulan Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalara başladı. Başkan Şeniz Doğan takımın antrenmanını ziyaret edip teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi. Antrenörlüğünü Koray Çakal’ın yapacağı Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bu sezon Denizli’yi Bölgesel Lig’de temsil edecek.
Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.