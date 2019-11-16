Merkezefendi’nin kızları parkeye indi

Denizli’de kurulan Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalara başladı. Başkan Şeniz Doğan takımın antrenmanını ziyaret edip teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi. Antrenörlüğünü Koray Çakal’ın yapacağı Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bu sezon Denizli’yi Bölgesel Lig’de temsil edecek.