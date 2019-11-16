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    HaberlerEge HaberleriMerkezefendi’nin kızları parkeye indi
    16.11.2019 - 07:50 |

    Merkezefendi’nin kızları parkeye indi

    Denizli’de kurulan Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalara başladı.

    Merkezefendi’nin kızları parkeye indi

    Denizli’de kurulan Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı çalışmalara başladı. Başkan Şeniz Doğan takımın antrenmanını ziyaret edip teknik kadroya ve sporculara başarılar diledi. Antrenörlüğünü Koray Çakal’ın yapacağı Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bu sezon Denizli’yi Bölgesel Lig’de temsil edecek.

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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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