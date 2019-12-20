20.12.2019 - 00:01 |
Merkezi konum
Metro istasyonuna ve Yaşar Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde, Ege Üniversitesi’ne ise 2 metro durağı uzaklıktaki Folkart Incity, Ankara Asfaltı ve Çevre Yolu’na ise bir dakikalık mesafede bulunuyor.
8 bloktan oluşan projede, 678 daire ve 42 ticari alan bulunuyor. Folkart Incity, hem İzmir’in merkezinde yaşama keyfini, hem de seçkin markalara, çocuklara ve yetişkinlere özel eğlence alanlarına, büyük yapı ve süpermarketlere, lezzet noktalarına, Mektebim Koleji’ne ve diğer prestijli eğitim kurumlarına komşu olma avantajını sağlıyor.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.