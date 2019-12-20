Merkezi konum

8 bloktan oluşan projede, 678 daire ve 42 ticari alan bulunuyor. Folkart Incity, hem İzmir’in merkezinde yaşama keyfini, hem de seçkin markalara, çocuklara ve yetişkinlere özel eğlence alanlarına, büyük yapı ve süpermarketlere, lezzet noktalarına, Mektebim Koleji’ne ve diğer prestijli eğitim kurumlarına komşu olma avantajını sağlıyor.