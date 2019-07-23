23.07.2019 - 02:11
Mesaiye sosyal medyada başlıyor
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, her yerel yönetimin mutlaka sosyal medyanın olanaklarından faydalanması gerektiğini belirtti, kendisinin de güne sosyal medya hesaplarından gelen mesajlara yanıt vererek başladığını dile getirdi. Başkan Kılıç, “Sosyal medya üzerinden günde yaklaşık 500 hizmet talebi geliyor. Çoğunluğu en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, yanıt oranlarımızı da aylık raporlarla titizlikle inceliyoruz” dedi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.