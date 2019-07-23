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    HaberlerEgeMesaiye sosyal medyada başlıyor
    23.07.2019 - 02:11

    Mesaiye sosyal medyada başlıyor

    Mesaiye sosyal medyada başlıyor

    Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, her yerel yönetimin mutlaka sosyal medyanın olanaklarından faydalanması gerektiğini belirtti, kendisinin de güne sosyal medya hesaplarından gelen mesajlara yanıt vererek başladığını dile getirdi. Başkan Kılıç, “Sosyal medya üzerinden günde yaklaşık 500 hizmet talebi geliyor. Çoğunluğu en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor, yanıt oranlarımızı da aylık raporlarla titizlikle inceliyoruz” dedi.

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