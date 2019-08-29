Meslek liseleri boş kaldı

Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube Eğitim Sekreteri Barış Çam, lise yerleştirmelerinde çoğu öğrencinin tercihini Anadolu liselerinden yana kullandığını, meslek liselerinde kontenjanların boş kaldığını dile getirdi. Öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini belirten Çam, “Adrese dayalı sistemde düzenlemeye gidilmeli. Mesleki eğitim sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerine istihdam kaynağıdır. Öğrenciler üniversiteye girmek için Anadolu liselerine yöneliyor. Ancak üniversiteden sonra istihdam edilen mezun sayısı üniversite kontenjanlarına paralel değil” diye konuştu.