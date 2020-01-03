Meslek odalarına işbirliği çağrısı

Cumhuriyet Mahallesi’nin tamamı, Örnekköy ve İnönü mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölge için hazırlanan Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Planı’nın planlama sürecinin, alanın sorun ve potansiyelleri konuşuldu. Tugay, “Amacımız, uzun vadeli sonuçları doğru olan işler yapmak” dedi. Oda temsilcileri de, “İşbirliğine hazırız” dedi.