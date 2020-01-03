03.01.2020 - 00:54 |
Meslek odalarına işbirliği çağrısı
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ile birlikte Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi başkanları ve yöneticilerini ağırladı.
Cumhuriyet Mahallesi’nin tamamı, Örnekköy ve İnönü mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölge için hazırlanan Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Planı’nın planlama sürecinin, alanın sorun ve potansiyelleri konuşuldu. Tugay, “Amacımız, uzun vadeli sonuçları doğru olan işler yapmak” dedi. Oda temsilcileri de, “İşbirliğine hazırız” dedi.
Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.