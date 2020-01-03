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    HaberlerEge Haberleri Meslek odalarına işbirliği çağrısı
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    03.01.2020 - 00:54 |

    Meslek odalarına işbirliği çağrısı

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ile birlikte Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi başkanları ve yöneticilerini ağırladı.

    Meslek odalarına işbirliği çağrısı

    Cumhuriyet Mahallesi’nin tamamı, Örnekköy ve İnönü mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölge için hazırlanan Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Planı’nın planlama sürecinin, alanın sorun ve potansiyelleri konuşuldu. Tugay, “Amacımız, uzun vadeli sonuçları doğru olan işler yapmak” dedi. Oda temsilcileri de, “İşbirliğine hazırız” dedi.

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