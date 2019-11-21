21.11.2019 - 02:26 |
Meslek sahibi yapan kurslar devam ediyor
Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara yönelik açılan kurslar devam ediyor.
Cilt bakımı ve temel makyaj kursundan makromeye, el sanatlarından resime kadar birçok farklı alanda yaklaşık 150 kadına meslek edindirici kurslar veriliyor.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.