BİST106.785-0,69EURO6,320,22USD5,70 0,11ALTIN269,820,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriMeslek sahibi yapan kurslar devam ediyor
    21.11.2019 - 02:26 |

    Meslek sahibi yapan kurslar devam ediyor

    Urla Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara yönelik açılan kurslar devam ediyor.

    Meslek sahibi yapan kurslar devam ediyor

    Cilt bakımı ve temel makyaj kursundan makromeye, el sanatlarından resime kadar birçok farklı alanda yaklaşık 150 kadına meslek edindirici kurslar veriliyor.

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

    Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

    Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

    Akdeniz’de göçmen botu alabora oldu: 67 kişi öldü

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Tartışığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü

    Sıradaki Haber