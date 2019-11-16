Mesleki eğitime önemli destek

Kurulduğu 2015 yılından bu yana 40 bin lise öğrencisine mesleki ve teknik konularda seminer veren, 62 ildeki lise ve üniversitelerle işbirlikleri geliştiren Tezmaksan Akademi, yeni eğitim döneminde OSTİM Teknik Üniversitesi ile güç birliğine gitti. İmzalanan protokol kapsamında, sanayinin ihtiyacı olan ancak okullarda bulunmayan eğitimler verilecek.

Staj uygulamaları da var

Tezmaksan Akademi eğitmenleri, Makine Mühendisliği Bölümü ve Makine Programı öğrencilerine yeni teknolojilerin kullanımı ve CNC eğitimleri verecek. Ayrıca iş birliği kapsamında iki kurum; uygulamalı eğitim, işbaşında eğitim, staj uygulamaları, kariyer ve rehberlik merkezi ve istihdam çalışmaları alanlarında ortak projeler gerçekleştirecek.