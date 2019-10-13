İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi arasında 2014 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen meslek edindirme kursları, 2019 yılında 278 mezun verdi. Mezun olan kursiyerler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda bir sertifika töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin mesleksiz genç kalmasın diye kurduğu Meslek Fabrikası’ndan bugüne kadar 2 bin 200 kursiyer yararlandı, bin 350’si mezun oldu. Mezun olup iş arayan kursiyerler de, Meslek Fabrikası’nın müdürlük binasında bulunan İstihdam Ofisi’ne özgeçmişleriyle başvurarak kayıt yaptırabiliyor.





Uşak’ta ise belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sanat ve mesleki eğitim kursları için protokol imzaladı. Çocuk, genç ve yetişkin bireylerin ilgi duydukları alanlarda eğitim alabilmesini amaçlayan protokolde imzaları Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin attı. Başkan Çakın, “Uşaklıların kişisel gelişimlerine ve mesleki eğitimlerine zemin hazırlayıcı aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sosyal hayatlarına katkı sağlayıcı aktiviteler gerçekleştirmesi hedefiyle yola çıktık” diye konuştu.