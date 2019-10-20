Meslektaşlarımızı yalnız bırakmayız

Biz büyük bir aileyiz diyen Prof. Dr. Gürbüz, “Hastanemiz bünyesindeki böyle bir saldırıyı, tüm kurumumuza yapılmış kabul ediyorum. Bu mesleği seven, mesleği ve saygınlığını hakkıyla temsil eden, görevini en iyi ve doğru şekilde yapmak isteyen meslektaşımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm çalışma arkadaşlarımızın yanında olacağız” dedi.