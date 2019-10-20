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    HaberlerEgeMeslektaşlarımızı yalnız bırakmayız
    20.10.2019 - 00:21 |

    Meslektaşlarımızı yalnız bırakmayız

    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, istediği ilacı yazmadığı için hasta tarafından boynundan bıçaklanan ve ölümden dönen Dr. Kadir Songür’un yaşadığı saldırıyı, Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz kınadı.

    Meslektaşlarımızı yalnız bırakmayız

    Biz büyük bir aileyiz diyen Prof. Dr. Gürbüz, “Hastanemiz bünyesindeki böyle bir saldırıyı, tüm kurumumuza yapılmış kabul ediyorum. Bu mesleği seven, mesleği ve saygınlığını hakkıyla temsil eden, görevini en iyi ve doğru şekilde yapmak isteyen meslektaşımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm çalışma arkadaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
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    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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