Meslektaşlarının haftasını kutladı

Başkan Gürbüz, “Her zaman bir parçası olmaktan büyük onur duyduğum, insanı ve doğayı yaşatmak için girdikleri zorlu mücadelenin sorumluluğunu en kutsal şekilde taşıyan tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiyeciler Haftası kutlu olsun” dedi.