Metrekare başına 5 lira ödeyecekler

500, 600, 700 metrekarelik arsalar için hak sahipleri, metrekare başına 5 TL ödeyecek. Ödemelerin toplam tutarın yarısının peşin, kalanının ise 2 yıl içinde yapılacağı belirtildi. Konut sahipleri için çıkarılacak 77 bin liralık kredinin ödemesi, evler bittikten 2 yıl sonra başlayacak ve 10 yıl vadeli olacak.