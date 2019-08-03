03.08.2019 - 03:57
Metrekare başına 5 lira ödeyecekler
İZMİR Ödemiş’teki Rahmanlar Barajı’nın su havzasında kalan kırsal Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinin yeni yerleşim alanı parselleri, noter huzurunda belirlendi.
500, 600, 700 metrekarelik arsalar için hak sahipleri, metrekare başına 5 TL ödeyecek. Ödemelerin toplam tutarın yarısının peşin, kalanının ise 2 yıl içinde yapılacağı belirtildi. Konut sahipleri için çıkarılacak 77 bin liralık kredinin ödemesi, evler bittikten 2 yıl sonra başlayacak ve 10 yıl vadeli olacak.
Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.