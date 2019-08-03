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    HaberlerEgeMetrekare başına 5 lira ödeyecekler
    03.08.2019 - 03:57

    Metrekare başına 5 lira ödeyecekler

    İZMİR Ödemiş’teki Rahmanlar Barajı’nın su havzasında kalan kırsal Derebebekler ve Dereuzunyer mahallelerinin yeni yerleşim alanı parselleri, noter huzurunda belirlendi.

    Metrekare başına 5 lira ödeyecekler

    500, 600, 700 metrekarelik arsalar için hak sahipleri, metrekare başına 5 TL ödeyecek. Ödemelerin toplam tutarın yarısının peşin, kalanının ise 2 yıl içinde yapılacağı belirtildi. Konut sahipleri için çıkarılacak 77 bin liralık kredinin ödemesi, evler bittikten 2 yıl sonra başlayacak ve 10 yıl vadeli olacak.

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
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    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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