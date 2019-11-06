BİST100.5250,44EURO 6,380,09USD5,760,09ALTIN274,61-1,34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HabeleriMetropolis’te bir yapı daha
    06.11.2019 - 01:32 |

    Metropolis’te bir yapı daha

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin ve katkıları ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilen Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında, daha önce bilinmeyen bir yapı keşfedildi.

    Metropolis’te bir yapı daha

    İhtişamlı yaşamın izleri

    Yaklaşık 400 metrekarelik alana inşa edilen bina, Roma İmparatorluğu’nun son yıllarında ‘Ana Tanrıça Kenti’ Metropolis’te ihtişamlı bir yaşamın izlerini taşıyor. Çok iyi korunmuş durumda bulunan bina, kentte yaşayan ustaların ileri düzeyde mimarlık ve mühendislik bilgisine sahip olduğunu da gözler önüne seriyor. Yeni bulunan binanın içinde, Metropolis’teki iki büyük hamam kompleksinin aksine, özel kullanıma hizmet eden ve ‘Balneum’ olarak adlandırılan küçük bir hamam da bulundu. M.S. 4.-5. yüzyıllarda inşa edilen Metropolis Balneumu’nun, küçük mekânları ve ancak bir aileye hizmet verebilecek kapasitesi ile varlıklı bir Metropolisli’nin ya da burada yaşayan bir yöneticinin mülkü olduğu tahmin ediliyor.

     

    Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulunduİstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.
    daha fazla video için
    5 Kasım 2019 Magazin Bülteni5 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Bir evde 4 ceset! 'Dikkat siyanür var'

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi Genel Kurulda kabul edildi

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    Real Madrid Galatasaray hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

    Sıradaki Haber