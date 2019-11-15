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    HaberlerEge HaberleriMetruk evler, sergide gün yüzüne çıkacak
    15.11.2019 - 01:57 |

    Metruk evler, sergide gün yüzüne çıkacak

    Esen Özay’ın ismini ‘bırakılmış, terk edilmiş’ sözcüklerinden alan ‘Metruk’ adlı fotoğraf sergisi, yarın saat 18.00’de Karşıyaka’da açılacak.

    Metruk evler, sergide gün yüzüne çıkacak

    Bengisu Çay ve Sanat Kafe’de gerçekleşecek açılışın ardından Tire’de tarihe tanıklık etmiş metruk evler ve hanlar sanatseverlerle buluşacak. QR kodlarla dileyenler fotoğraflarda yer alan terk edilmiş evleri 360 derece görüntülerle gezebilecek. Sergi, 16 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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