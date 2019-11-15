Metruk evler, sergide gün yüzüne çıkacak

Bengisu Çay ve Sanat Kafe’de gerçekleşecek açılışın ardından Tire’de tarihe tanıklık etmiş metruk evler ve hanlar sanatseverlerle buluşacak. QR kodlarla dileyenler fotoğraflarda yer alan terk edilmiş evleri 360 derece görüntülerle gezebilecek. Sergi, 16 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.