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    HaberlerEge Haberleri Mevlana, ölümünün 746. yılında anıldı
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    26.12.2019 - 07:50 |

    Mevlana, ölümünün 746. yılında anıldı

    Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ölümünün 746. yıldönümü sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus töreni Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi.

    Mevlana, ölümünün 746. yılında anıldı

    Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ölümünün 746. yıldönümü sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus töreni Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’nun konuk olduğu etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Mevlana’nın fikirlerinden öğütlerinden feyz almaya, aklımızı vicdanımızla buluşturmaya önem veriyoruz” dedi.

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