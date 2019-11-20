20.11.2019 - 02:09 |
Mevlana tesisleri sanat yuvası olacak
Buca Belediyesi’nin 2003’te kentin en yüksek yeri Tıngırtepe’de hayata geçirdiği ve kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen Mevlana Tesisi için düğmeğe basıldı.
İlçenin önemli sembollerinden birisi olan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis için çalışmalara başlayan Buca Belediyesi, kırılan camlar başta olmak üzere tahrip gören tüm alanların temizliğini ve onarımını gerçekleştirildi. Sosyal tesisin olduğu alanı Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işletecek. Geçmiş dönemlerde derneklere tahsis edilen Mevlana heykelinin altındaki camekan alan da semt evi olarak hizmet verecek. Başkan Erhan Kılıç, “Bucalıların çaylarını yudumladığı bir yer değil, sanat üreten bir tesis olacak” dedi.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.