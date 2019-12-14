15.12.2019 - 00:04 |
Mevlâna’nın 746’ncı vuslat yıldönümü
Karşıyaka Belediyesi, düşünce adamı ve mutasavvıf Hz. Mevlâna’nın 746. vuslat yıldönümünde, Ege Neyzenler Derneği işbirliğiyle anma gecesi düzenledi.
Gecede, Yunus Emre ilahileri okundu, sema gösterileri sergilendi. Başkan Cemil Tugay, Mevlâna’nın insanlığın en büyük değerlerinden biri olduğunu vurguladı.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.