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    HaberlerEgeMevlüt Gür, DP’nin yeni Karşıyaka İlçe Başkanı oldu
    16.10.2019 - 01:21 |

    Mevlüt Gür, DP’nin yeni Karşıyaka İlçe Başkanı oldu

    Demokrat Parti’nin Karşıyaka İlçe Kongresi, önceki gün gerçekleşti.

    Mevlüt Gür, DP’nin yeni Karşıyaka İlçe Başkanı oldu

     Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye, yaklaşık 200 kişi katıldı. Yapılan oylama sonucunda 19 delegeden tamamının oyunu alan Mevlüt Gür, Demokrat Parti’nin yeni Karşıyaka İlçe Başkanı oldu. Kongre sonunda konuşan Gür, “Belediye başkanlığı seçiminden sonra da çalışmalarımızı sürdürdük. Durmak yok, yola devam. Bugün kongremizi yaptık. Allah’ın izniyle sizlerin de desteğiyle koşuşturmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Amacımız Demokrat Parti’yi eski günlerine geri getirmek. Tabii el ele vererek” dedi.

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