‘Mezarlıklar tertemiz olmalı’

Mermer Mezar Ustası Yetiştirme Kursları, 13. Dönem eğitimlerini tamamlayan 23 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

İzmir Mermerciler Odası Başkanı Tayfun Geylan, “İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (İESOB) desteğini de alan eğitimlerimiz, Türkiye’de ve kentimizde bu alanda yapılan ilk ve tek eğitim kursları niteliğindedir” dedi.

Kent mezarlıklarının birer cennet bahçesi gibi görünmesi gerektiğini kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da, “Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksekokulu kurucusu Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’na teşekkür borçluyuz” dedi.