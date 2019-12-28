‘Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda’ misyonuyla hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gıda güvenliği ve hijyene çok önem verdiklerini belirtti, “Muğlalı hemşerilerimizi kaliteli etle buluşturuyoruz” dedi. Sertifikalar, üç yılda bir yenileniyor.