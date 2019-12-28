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    HaberlerEge Haberleri Mezbahalara kalite sertifikası
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    28.12.2019 - 00:16 |

    Mezbahalara kalite sertifikası

    Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Marmaris, Milas mezbaha tesisleri, uluslararası gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden geçti, sertifikasını yeniledi.

    Mezbahalara kalite sertifikası

    ‘Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda’ misyonuyla hizmet vermeye devam ettiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gıda güvenliği ve hijyene çok önem verdiklerini belirtti, “Muğlalı hemşerilerimizi kaliteli etle buluşturuyoruz” dedi. Sertifikalar, üç yılda bir yenileniyor.

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