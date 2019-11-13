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    HaberlerEge HaberleriMHP İzmir’de dört atama
    13.11.2019 - 01:02 |

    MHP İzmir’de dört atama

    MHP İzmir İl Başkanlığı, yerel Seçimler ve istifalar dolayısıyla boşalan ilçe kadrolarını yeniledi.

    MHP İzmir’de dört atama

    Bornova, Kiraz, Karaburun ve Buca İlçe teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulları ataması yapıldı. Bornova’ya Turan Otlu, Buca’ya Bahadır Altınkeser, Kiraz’a Musa Özdemir ve Karaburun’a Erkan Özen atandı. Görev teslim töreninde konuşan İl Başkanı Veysel Şahin, “Bazı genç kardeşlerimi görüyor geleceğimize umutla bakıyorum. İşte MHP bu gerçektir. Geçmişten geleceğe uzanan kutlu köprüdür” dedi.

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