MHP İzmir’de dört atama

Bornova, Kiraz, Karaburun ve Buca İlçe teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulları ataması yapıldı. Bornova’ya Turan Otlu, Buca’ya Bahadır Altınkeser, Kiraz’a Musa Özdemir ve Karaburun’a Erkan Özen atandı. Görev teslim töreninde konuşan İl Başkanı Veysel Şahin, “Bazı genç kardeşlerimi görüyor geleceğimize umutla bakıyorum. İşte MHP bu gerçektir. Geçmişten geleceğe uzanan kutlu köprüdür” dedi.