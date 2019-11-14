14.11.2019 - 01:16 |
Mikrop yuvasına gece baskını
Buca Belediyesi, sağlıksız koşullarda üretim yapan kaçak tatlı imalathanesine baskın yaptı.
Buca Seyhan Mahallesi’nde sanayi oto tamircilerinin olduğu bölümde yer alan dükkanı işçilerin gündüz kilitleyip çalıştığını tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla suçüstü yaptı. Hijyeni hiçe sayıp ürettiği ürünleri İzmir’de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane, ekiplerce mühürlenirken ürünleri de imha edildi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.