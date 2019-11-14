Mikrop yuvasına gece baskını

Buca Seyhan Mahallesi’nde sanayi oto tamircilerinin olduğu bölümde yer alan dükkanı işçilerin gündüz kilitleyip çalıştığını tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla suçüstü yaptı. Hijyeni hiçe sayıp ürettiği ürünleri İzmir’de çoğu pastaneye piyasa değerinin altında satan imalathane, ekiplerce mühürlenirken ürünleri de imha edildi.