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    Haberler EgeMilas OSB’de sanayi parselleri düzenleniyor
    28.10.2019 - 07:50 |

    Milas OSB’de sanayi parselleri düzenleniyor

    Altyapı yapımı işlerinde sona gelinen Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde eğimli arazi yapısı nedeniyle parsellerin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı işi için ihale yapıldı.

    Milas OSB’de sanayi parselleri düzenleniyor

    Altyapı yapımı işlerinde sona gelinen Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde eğimli arazi yapısı nedeniyle parsellerin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı işi için ihale yapıldı. Milas OSB Müdürlüğü’nde, 3 milyon 345 bin 160 lira keşif bedeli üzerinden eksiltme yöntemiyle yapılan ihaleyi yüzde 29.89 kırımla ITS. Ltd. Şirketi kazandı. İhale koşullarına göre çalışmalar, yer tesliminden sonraki 180 gün içinde tamamlanacak. Sanayi parselleri inşaata uygun hale getirildikten sonra hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri ise iki yıl içinde tesislerini kurmak zorunda, kuramayanlar OSB üyelik haklarını kaybedecek.

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