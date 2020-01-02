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    02.01.2020 - 07:50 |

    Milas, yatırım dönemine girdi

    Belediye Başkanı Muhammet Tokat, personelin yeni yılını kutladığı buluşmada, 2020’de önemli projelerin hayata geçeceğini açıkladı

    Milas, yatırım dönemine girdi

    Milas Belediyesi personelinin yeni yılını kutlayan Başkan Muhammet Tokat, çalışma arkadaşlarına aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl dilerken, 2020’nin Milas için de güzel geçeceğini belirtti. Önemli yatırımların hayata geçirileceği bir yıl olacağını ifade eden Başkan Tokat, “Labranda Su Fabrikası’nın yenilenecek, araç ve ekipman alımları gerçekleşecek, yarım kalan projeler tamamlanacak” dedi. 2019 yılının Milas Belediyesi için zor geçtiğini, alınan tasarruf tedbirleri sayesinde bu süreci atlattıklarını dile getiren tokat, şöyle konuştu:

    ‘Hedef, en iyisi’

    “2023 yılına kadar uzatılan muafiyetler nedeniyle sıkıntılarımız tam olarak bitmedi. Buna rağmen 2020 yılı hem ilçemiz hem de belediyemiz adına yatırım yılı olacak. Bu konuda belli kararlar alındı. Belli projeler tamamlanıp ihalelere başlandı. Belediyemiz açısından teknolojimizin, kadrolarımızın ve makine parkımızın yenilenmesi adına önemli adımlar atıldı. Kamu görevimiz ve topluma karşı sorumluluklarımızla en iyi hizmeti en iyi şekilde üretme konusunda var gücümüzle çalışacağız. Bizler memnuniyet yaratmakla yükümlüyüz. Biz bir aileyiz, iyi ve kötü günlerimiz olabilir. Son ana kadar bu yolu birlikte yürüyeceğiz.”

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